Gazze için yola çıkan yardım gemisi Mısır’a ulaştı

Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gazze’de yaşanan vahşete ve soykırıma karşı aziz milletimizle beraber karşı durmaya, insani yardımları #AFAD Başkanlığımız eşgüdümünde bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz. İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır’ın El-Ariş Limanına dün ulaştı. Yardım elimiz her an Gazze’nin, masum insanların, çocukların üstünde olacak” dedi.



Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşıma göre, Gazze için yola çıkan insani yardım gemisinde 8 sahra hastanesi, 20 ambulans, 2 UMKE aracı, 615 jeneratör, Tıbbi malzeme ve 8 TIR su bulunuyor. Ayrıca, Bakan Yerlikaya Filistin’e bugüne kadar 10 kargo uçağı ile 54 personel, 5 bin battaniye, 2 bin 600 adet gıda kolisi 115 bin kilogram tıbbı malzeme ve 232 jeneratör ulaştırıldığını açıkladı.