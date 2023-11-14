  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asgari ücretle ilgili beklenmedik iddia! Ünlü ekonomist kötü haberi verdi

Dilan Polat’tan sonra, çok konuşulmuştu! Fenomen Rabia Toprak’la ilgili flaş gelişme

BİM, büyük indirimi başlattı! Şok kampanya! Cüzdanını alan, koşa koşa BİM’e gidiyor

Beyin zaman ve mekanı nasıl kodluyor? Bilim adamları insan beynine yerleştirip keşfetti

Fransız diplomatlardan Macron'a Gazze tepkisi

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Çok ama çok kötü haber az önce geldi! Karar bugünden itibaren yürürlükte! Rekor para ödeyecekler

Erdoğan’dan flaş karar! O isimleri gece yarısı görevden aldı

O istihbaratçıdan İsrail’le ilgili şok “Kıbrıs” iddiası! Alttan alta bunu yapmaya başladılar, Türkiye hemen tedbir almalı

Endişelenmemek elde değil O harita yayınlandı! Türkiye tehlike altında

O iddia, Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Ali Yerlikaya korkusu bacayı sardı! O karanlık isim, İstanbul’daki en büyük faaliyetini durdurma kararı aldı
Gündem Gazze için yola çıkan yardım gemisi Mısır’a ulaştı
Gündem

Gazze için yola çıkan yardım gemisi Mısır’a ulaştı

Yeniakit Publisher
2023-11-14 20:51:00 -
Gazze için yola çıkan yardım gemisi Mısır’a ulaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze için İzmir’den yola çıkan insani yardım gemisinin Mısır’ın El-Ariş Limanına ulaştığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Gazze’de yaşanan vahşete ve soykırıma karşı aziz milletimizle beraber karşı durmaya, insani yardımları #AFAD Başkanlığımız eşgüdümünde bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz. İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır’ın El-Ariş Limanına dün ulaştı. Yardım elimiz her an Gazze’nin, masum insanların, çocukların üstünde olacak” dedi.


Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşıma göre, Gazze için yola çıkan insani yardım gemisinde 8 sahra hastanesi, 20 ambulans, 2 UMKE aracı, 615 jeneratör, Tıbbi malzeme ve 8 TIR su bulunuyor. Ayrıca, Bakan Yerlikaya Filistin’e bugüne kadar 10 kargo uçağı ile 54 personel, 5 bin battaniye, 2 bin 600 adet gıda kolisi 115 bin kilogram tıbbı malzeme ve 232 jeneratör ulaştırıldığını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23