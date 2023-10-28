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Dünya Gazze için kıtlık uyarısı!
Dünya

Gazze için kıtlık uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 08:54:00 -
Gazze için kıtlık uyarısı!

BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşu (UNRWA) Gazze'de yaşanan kıtlık nedeniyle "çok daha fazla insanın öleceği" uyarısında bulundu.

BM Filistinli mültecilere yardım kuruluşu (UNRWA) Gazze'de yaşanan kıtlık nedeniyle "çok daha fazla insanın öleceği" uyarısında bulundu.

UNRWA şefi Philippe Lazzarini, "Gazze'deki insanlar ölüyor, sadece bombalar ve saldırılar nedeniyle ölmüyorlar, yakında kuşatmanın sonuçları nedeniyle çok daha fazlası ölecek" dedi.

Agence France-Presse de kritik ihtiyaç duyulan yardımın ilk diliminin geçen hafta sonu girişine izin verildiğini ancak o günden bu yana sadece 74 kamyonun geçebildiğini bildiriyor. BM çatışmalardan önce Gazze'ye her gün ortalama 500 kamyonun girdiğini söylüyor.

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