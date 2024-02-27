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Dünya Gazze için 'feda' eylemi düzenlemişti: Amerikan ordusundaki kahraman asker öldü
Dünya

Gazze için 'feda' eylemi düzenlemişti: Amerikan ordusundaki kahraman asker öldü

Yeniakit Publisher
2024-02-27 10:37:00 - 2024-02-27 10:43:44
Gazze için 'feda' eylemi düzenlemişti: Amerikan ordusundaki kahraman asker öldü

Askeri üniformalı olduğu görülen adam kendisini "ABD Hava Kuvvetleri'nin aktif görevdeki bir üyesi" olarak tanıttı.

Askeri üniformalı olduğu görülen adam kendisini "ABD Hava Kuvvetleri'nin aktif görevdeki bir üyesi" olarak tanıttı.

Yetkililerin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Pazar günü Washington, D.C.'deki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe veren bir ABD'li ordu mensubu hayatını kaybetti.

İnternette yayınlanan bir video, ordu mensubunun olay sırasında yanarken "Özgür Filistin" diye bağırdığını gösteriyor. Asker kendisini ateşe verdikten yaklaşık bir dakika sonra güvenlik kuvvetleri tarafından söndürülüyor.

ABD’li asker kendini ateşe verdi: İsrail’in zulmüne ortak olmayacağım

Askeri üniformalı olduğu görülen adam kendisini "ABD Hava Kuvvetleri'nin aktif görevdeki bir üyesi" olarak tanıttı.

Hava Kuvvetleri sözcüsü Ann Stefanek "bugünkü olaya aktif görevdeki bir Havacının karıştığını" doğruladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail Büyükelçiliği yaptığı açıklamada hiçbir personelin yaralanmadığını ve hepsinin güvende olduğunu söyledi.

Metropolitan Polis Departmanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ilk müdahale ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından askerin "İtfaiye ve sağlık personeli tarafından daha sonra hayatını kaybettiği yerel bir hastaneye nakledildiğini" söyledi.

Polis kendisini ateşe veren ordu mensubunun kimliğini San Antonio, Texas'tan 25 yaşındaki Aaron Bushnell olarak açıkladı.

Güvenlik kaynakları olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Olayın videosunda Bushnell, Güney Afrika tarafından açılan Uluslararası Adalet Divanı davasında İsrail ordusunun Gazze'de işlemekle suçlandığı "soykırıma artık ortak olmayacağını" söyledi ve ekledi:

"Olağanüstü bir protesto eylemine girişmek üzereyim."

Uluslararası Adalet Divanı geçen ay İsrail hükümetine soykırımı önlemek için acil önlemler alma talimatı verdi ancak İsrail ordusuna bölgedeki saldırılarını tamamen durdurma emri vermekten kaçındı.

İsrail hükümeti ordusunun Gazze'de soykırım yaptığını reddediyor ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini savunuyor.

ABD'li asker Gazze için kendini yaktı!
ABD'li asker Gazze için kendini yaktı!

Dünya

ABD'li asker Gazze için kendini yaktı!

Askerleri zulme ortak olmamak için kendini yaktı! İşte yaptıkları yorum
Askerleri zulme ortak olmamak için kendini yaktı! İşte yaptıkları yorum

Dünya

Askerleri zulme ortak olmamak için kendini yaktı! İşte yaptıkları yorum

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Yorumlar

OSMAN GENÇ

Allah inşallah iman üzere müslüman olarak ölmesini nasip etmiş olsun.Vicdan sahibi insanlar olmasa bu dünya nasıl olurdu?

fetösavar

şimdi adamı akıl hastası ederler, deli derler, sevgilisinden ayrılmış depresyondaydı derler... multi medya siyonist emrinde... uyanın... abd.de bile adam çıkıyor, utanmamız gerekiyor... yetmişlerin bol paçalı, bol sakallı, hippileri nerde... orası burası garip tipler altmış sekiz kuşağı diye milletin anasını ağlattı.. gazzede bebekler ölüyor. kıl kıpırdamıyor... yahu tamam siyonist, mason, komünist zaten destekçisi de.. bi allahın kulu da akıl edip gençleri organize edemiyor... hiç gördünüz mü o kadar avm, o kadar pazar, çarışı.. bir tane filistin sembolü, çantaya takılacak, kola geçirilecek, yüzük olacak, arabaya çıkarma olacak... ama noel dedi mi heryer çam... 14 şubat dedi mi her yer st. valentine.... yahu bu kadar acımasız, bu kadar duyarsısız be...
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