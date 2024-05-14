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Gündem Gazze için endişelendiren açıklama! 'Bu durum felakete yol açacak'
Gündem

Gazze için endişelendiren açıklama! 'Bu durum felakete yol açacak'

Yeniakit Publisher
2024-05-14 23:46:00 -
Gazze için endişelendiren açıklama! 'Bu durum felakete yol açacak'

İsrail'in Gazze ve Refah'ta sivillere yönelik katliamı devam ederken Filistin Kızılayı'ndan endişelendiren açıklama geldi.

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze'deki sınır kapılarındaki kısıtlamasının yol açtığı zorluklara ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

İsrail güçlerinin Mısır'a açılan Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmesine işaret edilen açıklamada, İsrail'in sınır kapılarından geçişleri engellemeyi sürdürmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani durumun daha da kötüleşeceği belirtildi.

Uluslararası topluma ve insan hakları kurumlarına, Refah başta olmak üzere sınır kapılarının açılması, insani yardımların kesintisiz, sürdürülebilir ve yeterli şekilde bölgenin tamamındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Hamas Katar ve Mısır’ın ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.
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İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına çıkmak için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

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