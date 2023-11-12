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Gündem Gazze için boykota ses çıkarmayan İBB, katliam destekçisi Starbucks'a İstanbulluları yönlendirdi
Gündem

Gazze için boykota ses çıkarmayan İBB, katliam destekçisi Starbucks'a İstanbulluları yönlendirdi

Yeniakit Publisher
2023-11-12 20:09:00 -
Gazze için boykota ses çıkarmayan İBB, katliam destekçisi Starbucks'a İstanbulluları yönlendirdi

İsrail'in Gazze'de yaptıklarını protesto etmek için yapılan boykota katılmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tüm bunlar yetmezmiş gibi İsrail'e destek çıkan Starbucks'a İstanbulluları yönlendirerek şirkete de destek olmuş.

Gazze'deki İsrail zulmüne karşı ve destekçilerine yönelik boykota destek vermeyen İBB'nin, iş birliğinin yanı sıra bu firmalara yönlendirici kampanyalara da imza attığı ortaya çıktı. Tüm tepkilere rağmen iş birliğini bitirmeyen İBB açıklama yapmayı bile uygun görmedi.

İşgalci İsrail devleti, 37 gündür Gazze'de 4 bin 500’ü çocuk olmak üzere 11 bin 100’ü aşkın sivili katletti.

ABD ve Avrupa ülkelerinden yanı sıra global markaların da maddi ve manevi destekleriyle katliam yapan İsrail, tarihin en büyük soykırımlarından birini gerçekleştiriyor.


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İBB işbirliğini sonlandırmadı

Yaşanan bu vahşete ellerinden geldiğince tepki göstermeye çalışan kamu kurumları, yerel yönetimler ve bazı özel sektör kuruluşları da İsrail'e ait olan veya destekleyen markaları boykot ediyor.

CHP yönetimindeki İBB ise, katliamlara destek veren Starbucks ile ilişkisini sonlandıramıyor.

İstanbul'da yaşayanları Starbucks'a yönlendirdi

Günlerdir gelen tepkilere rağmen konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan İBB'nin, vatandaşları bu firmaya yönlendirici kampanyalara da imza attığı ortaya çıktı.

İBB'nin işbirliğini sonlandırmadığı gibi, bu kampanyaların bitirildiğine dair de herhangi bir açıklama yapmaması tepkileri de beraberinde getirdi.

İşte İBB'nin vatandaşları Starbucks'a yönlendiren kampanyalarından bazıları:

CHP'li belediyeler de duymazdan geliyor

Öte yandan CHP yönetiminde olan 20 kentin tamamı işgalci İsrail'e yönelik boykot kampanyasına destek vermedi. Belediyelerin yanı sıra CHP'li başkanlar da bu konuda bir destek açıklamasında bulunmaktan kaçındı.

Kaynak: Haber 7

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