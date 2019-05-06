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Gazze halkına böyle seslendi... Trump'tan skandal açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'den İsrail'e yönelik roket saldırılarını gerekçe göstererek İsrail'e tam destek verdiğini belirtti.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 06:40
Gazze halkına böyle seslendi... Trump'tan skandal açıklama!

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Bir kez daha İsrail Hamas ve  İslami Cihat terör örgütlerinin ölümcül, yoğun roket saldırıları ile karşı  karşıya. İsrail'i vatandaşlarını koruması konusunda yüzde 100 destekliyoruz."  ifadelerini kullandı.

Gazze halkına da hitap eden Trump, "Gazze halkına: İsrail'e karşı bu  terörist eylemler size sefaletten başka bir şey getirmeyecek. Şiddeti sonlandırın  ve barış için çalışın. Bu olabilir." paylaşımında bulundu.

Gazze'de neler oluyor?

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin  yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil  yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket  atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, cumartesi günü abluka  altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek, savaş  uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı  saldırılarda içinde AnadoluAjansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu.

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının  bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı cumartesi sabahından bu yana  İsrail saldırıları nedeniyle şehit Filistinlilerin sayısının 24'e yükseldiğini  açıklamıştı.

Saldırılarda ölenler arasında 3 kadın ve iki çocuk olduğu belirtilen  açıklamada, toplam yaralı sayısının 154 olduğu kaydedilmişti.

Yalnızca pazar gününün sabah saatlerinden bu yana 21 Filistinlinin  şehit olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail saldırılarının Gazze Şeridi'nin  güney, kuzey ve orta kesimlerinden sivil yerleşim bölgeleri, tarım alanları ve  sivil araçlara dönük gerçekleştirildiğine işaret edilmişti.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 06:27
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