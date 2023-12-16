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Dünya Gazze daha önce hiç görülmemiş açlık kriziyle karşı karşıya!
Dünya

Gazze daha önce hiç görülmemiş açlık kriziyle karşı karşıya!

Yeniakit Publisher
2023-12-16 20:42:00 -
Gazze daha önce hiç görülmemiş açlık kriziyle karşı karşıya!

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaklaşık 2 buçuk aydır işgal rejiminin saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde açlık krizinin "endişe verici" boyuta ulaştığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaklaşık 2 buçuk aydır işgal rejiminin saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde açlık krizinin "endişe verici" boyuta ulaştığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Lazzarini, "Gazze'de nereye giderseniz gidin çaresizlik, açlık ve panik yaşayan insanları görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin daha önce hiç tanık olmadığı boyutlarda kötü yaşam koşulları ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Lazzarini, açlığın Gazze'deki krizi daha da derinleştireceği konusunda uyardı.

Lazzarini, Gazze'ye düzenlediği son ziyaretinde tanık olduklarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Tamamıyla yeni bir şeye tanık olduk, o da insanların yardım tırlarını durdurup yiyecek alıp hemen yemeleri, bu da onların çaresizliğini ve açlığını gösteriyor."
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