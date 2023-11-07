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Dünya "Gazze çocuk mezarlığına döndü"
Dünya

"Gazze çocuk mezarlığına döndü"

Yeniakit Publisher
2023-11-07 12:10:00 -
"Gazze çocuk mezarlığına döndü"

BM Genel Sekreteri Guterres, "Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü" ifadelerini kullandı.

7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, 10 binden fazla masumun hayatını kaybetmesine neden oldu. Binlerce masumu da yerinden eden ve ateşkes çağrılarına rağmen masaya oturmayan İsrail, en fazla çocuklara zarar verdi. Çocukların gördüğü zararı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres anlattı.

"Her gün kız ve erkek çocuklarının öldürüldüğü, yaralandığı Gazze, çocuklar için mezarlığa dönüştü" diyen Guterres, dört haftalık bir sürede, en az 30 yıldır herhangi bir çatışmada öldürülenden daha fazla gazetecinin öldürüldüğünü söyledi.

Ortaya çıkan felaketin, insani ateşkes ihtiyacını her geçen saat daha da acil hale getirdiğini vurgulayan Guterres, uluslararası toplumun, insanlık dışı kolektif acıyı durdurmak ve Gazze'ye insani yardımı önemli ölçüde artırmak gibi acil ve temel bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılan "yardım damlasının ihtiyaç okyanusunu" karşılamadığını dile getiren Guterres, geçtiğimiz iki hafta içinde Gazze'ye insani yardım taşıyan sadece 400'den biraz fazla kamyonun giriş yaptığını, 7 Ekim'den önce ise bu sayının günde 500 olduğunu kaydetti.

Guterres, Gazze'ye ulaştırılan yardımlara yakıtın dahil olmadığını hatırlatarak, yakıt olmadan yeni doğmuş bebekler ile yaşam destek ünitesindeki hastaların ölümle baş başa bırakıldığını söyledi.
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Gazze'de su krizinin de yaşandığını ifade eden Guterres, kanalizasyonların patlayıp hastalık yayabileceğini vurguladı.

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