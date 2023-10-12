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Gündem Gazze bombardıman altındayken HÜDA PAR'dan önemli çağrı! 'Tüm festivaller iptal edilsin'
Gündem

Gazze bombardıman altındayken HÜDA PAR'dan önemli çağrı! 'Tüm festivaller iptal edilsin'

Yeniakit Publisher
2023-10-12 21:58:00 -
Gazze bombardıman altındayken HÜDA PAR'dan önemli çağrı! 'Tüm festivaller iptal edilsin'

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, siyonistlerin Gazze'deki masum sivillere yönelik savaşı sürerken Türkiye'deki tüm festival etkinliklerinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Gazze’de hayatını kaybeden Müslümanlar için Diyarbakır'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Buluşmaya katılan HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Vedat Turgut, ümmet bilincinde olmamız gerektiğini belirterek, "Bizim yapmamız gereken savaşmıyorsak bile, en azından o Müslüman kardeşlerimizin taziyesini tutalım" dedi.

"Şu an Gazze'de binlerce şehidimiz var ve bir çıkar yol bulunmazsa belki bu sayı kat be kat artacak." diyen Turgut, "Dolayısıyla başta sahabeler diyarı Diyarbakır'dan başlamak olmak üzere Türkiye'de tertiplenen bütün festivallerin iptal edilmesi gerekir. Bir dizi diyaloglar gerçekleştirdik. İlçe kaymakamlarıyla, belediye başkanlarıyla görüştük. Bakanlarla görüştük, hepsi hemfikir, hepsi ‘Bu bize yakışmaz, festival bizim kültürümüze uymuyor’ demelerine rağmen gizli ve kirli bir el, hala festivali sürdürmekte." ifadelerini kulalndı.

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Yorumlar

alper

o kirli el CHP ve hdp vede fetö bunlardan başka İslam düşmanı kim varki
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