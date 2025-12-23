  • İSTANBUL
Dünya Gazze Barış Gücü'ne Azerbaycan katılacak mı? Hacıyev: Nihai karar verilmedi
Gazze Barış Gücü'ne Azerbaycan katılacak mı? Hacıyev: Nihai karar verilmedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, ABD’nin Gazze’de görev alacak "Uluslararası İstikrar Gücü"ne katılım teklifini değerlendirdi. Ermenistan ile uzun süren çatışma sürecinden yeni çıkan Azerbaycan halkının, yurt dışına asker gönderilmesine destek vermesinin zor olduğunu belirten Hacıyev, görev tanımındaki belirsizliklere dikkat çekti

Ortadoğu’da güvenliği sağlamak amacıyla oluşturulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü projesine dair Azerbaycan cephesinden temkinli bir açıklama geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Japonya merkezli Nikkei gazetesi ve uluslararası basın kuruluşlarına verdiği mülakatta, ABD’nin Bakü’ye yaptığı katılım teklifini doğruladı. Ancak Hacıyev, Azerbaycan’ın 2023 yılına kadar Ermenistan ile sıcak bir çatışma içerisinde olduğunu hatırlatarak, mevcut şartlar altında yurt dışına askeri güç sevk etmenin iç kamuoyunda karşılık bulmasının güç olduğunu ifade etti.

Hacıyev, Japon Nikkei gazetesi dahil bazı basın kuruluşlarına verdiği çevrimiçi röportajda, ülkesinin Gazze Şeridi’nde güvenliği sağlamak amacıyla oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılımı hakkında konuştu.

Hikmet Hacıyev, ABD’nin Azerbaycan’a söz konusu uluslararası güce katılması yönünde bir teklif yaptığını, ancak konuyla ilgili "nihai kararın henüz verilmediğini" belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan kararın, "operasyonel yetki sınırları, angajman kuralları ve görev tanımı" gibi kritik konulardaki soru işaretlerini gidermediği endişesini dile getirdi.

Azerbaycan'ın 2023 yılına kadar komşusu Ermenistan ile çatışma içinde olduğunu hatırlatan Hacıyev, "Bu nedenle yurt dışına askeri güç sevkiyatı konusunda ülke kamuoyunun desteğini almak mevcut şartlar altında zor" dedi.

BMGK Uluslararası İstikrar Gücü’ne yeşil ışık yakmıştı

BMGK, ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Planı kapsamında Gazze’de Barış Kurulu’nun kurulmasını ve bölgede Uluslararası İstikrar Gücü’nün görev yapmasını öngören tasarıyı geçen ay kabul etmişti. 13 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, Rusya ve Çin ise "çekimser" oy kullanmıştı.

