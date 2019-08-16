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Gaziye saldırıya tepki yağıyor! Olaya soruşturma

2000 yılında Kuzey Irak’ta PKK’nın kurduğu kalleş tuzakla ağır şekilde yaralanıp gazi olan ve yüzde 92 engelli raporu bulunan Ömür Kahraman, bayram tatili için gittiği memleketi Bursa’nın Gürsu ilçesinde şehir magandaları ve kafe çalışanları tarafından acımasızca darp edildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:53
Gaziye saldırıya tepki yağıyor! Olaya soruşturma

 HASAN TÜRKMEN  ANKARA 

Bursa’nın Gemlik ilçesinde belediyenin özel bir şirkete devrettiği Gemlik Kumsas Cafe’de ayağındaki rahatsızlık dolayısıyla ayağını sandalyeye uzatan yüzde 92 engelli raporu bulunan Kuzey Irak gazisi Ömür Kahraman, şehir magandaları ve kafe çalışanları tarafından öldüresiye darp edildi.

Gazi Kahraman’ı darp eden 3 kişi tutuklandı. Konuşma engeli de bulunan Gazi Ömür Kahraman, kardeşi Hakan Kahraman aracılığıyla yaşadıklarını Akit’e anlattı: “Bayram tatili dolayısıyla Bursa Gemlik’teki yeğenlerimi görmeye geldim. Burada dolaşırken, belediyeye ait olduğunu gördüğüm kafede ‘oturup bir çay içeyim’ dedim. Ayağım rahatsız, sürekli titriyor. O yüzden oturduğum yerde uzatmam gerekiyor. Ayağımı uzattığım sırada yanıma biri gelerek beni uyardı. Ben de rahatsız olduğumu, ayağımı uzatmak zorunda olduğumu ve gazi olduğumu söyledim. Sonra tartışma yaşandı. Ben de çayımı içmeden çıkmak istedim ama beni dinlemeden bir anda 5-10 kişi üzerime saldırarak, beni darp ettiler.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından, Gemlik ilçesinde bir kafede ayağını sehpaya uzatan gaziyi darbettikleri öne sürülen 3 şüphelinin “kastenyaralama” suçundan tutuklandığı duyuruldu. Büyükşehir Belediyesince, kafe, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kapatıldı. Kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan işletmecinin sözleşmesi de feshedilmişti.

Aktaş: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, olayı duyar duymaz sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, çirkin saldırıyı kınadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Esen ise Akit’e yaptığı açıklamada; “Bu vahim olay karşısında kafenin ruhsatının iptal edilmesi için soruşturma başlatıldı” dedi.

Gemlik Belediyesi suskun

Olayla ilgili görüştüğümüz Gemlik Belediyesi Basın Müdürü Deniz Engin Çelik; “Müdahil olmak istemiyoruz. Belediye Başkanı herhangi bir açıklama yapmayacak. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermek istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Vatana ihanetle yargılanmalılar

Akit aracılığıyla tepkisini dile getiren Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, “Yapılan alçakça saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz. Bu saldırının gazimizin bedenine değil de ‘Gazilik’ unvanına yapıldığına inanıyoruz. Şehitlik ve gazilikten bihaber olan işletme sahibi ve gazimizi darp eden şehir eşkıyalarının en ağır şekilde cezalandırılmaları için yaşanan süreci yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Mesut Kılıçaslan da, “Daha kaç gazimiz darp edilecek, gazilik onuru ayaklar altına alınacak? Gaziyi darp eden, hakaret eden, vatan toprağına ihanet etmiştir. Şehide, şehit yakınına ve gaziye saygısızlık edenler vatana ihanetten yargılanmalıdır. Devlet şehit ve gazi arasında ayrım yaparsa daha çok gazimiz darp edilir ve şehit yakınlarımız horlanarak belediye otobüslerinden indirilir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ve tüm yetkililerden şehit ve gazilerimizin ortak bir noktada birleştirilerek yasal bir düzenleme yapılmasını önemle arz ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:53
  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi
  2. Alinur Aktaş
  3. Mehmet Esen
  4. Gemlik Belediyesi
  5. Deniz Engin Çelik
  6. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
  7. Ömür Kahraman
  8. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
  9. Lokman Aylar
  10. Malul Sayılmayan Gaziler Derneği
  11. Mesut Kılıçaslan

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