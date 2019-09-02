Gazişehir Gaziantep'te transfer Kırmızı-siyahlı ekip, Medipol Başakşehir forması giyen Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Medipol Başakşehir'de forma giyen Furkan Soyalp'in 1 yıllığına kiralandığı belirtildi. Soyalp, kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı törende resmi sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Furkan Soyalp'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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