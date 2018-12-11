Gazişehir Gaziantep'te mağlubiyet üzüntüsü





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Balıkesirspor Baltok'a 2-0 yenilen Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, bu mağlubiyeti Gençlerbirliği maçında telafi etmek istediklerini söyledi.

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir temsilcisiyle yapılan maçı çok önemsediklerini ve sahaya mutlak galibiyet arzusuyla çıktıklarını dile getirdi.

Ancak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını, kendilerini ve taraftarı üzen bir sonuçla karşılaştıklarını anlatan Konukoğlu, "Maç günü yoğun bir yağmur vardı. Bu havada bizi yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Taraftarımızı bu hafta üzdük, kusura bakmayın ama bunu Balıkesir mağlubiyetini İnşallah Gençlerbirliği maçında telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ise maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ve erken yedikleri gol nedeniyle tüm planlarının bozulduğunu ifade etti.

Zaman zaman iyi oynamalarına rağmen maçın geneline baktıklarında kendilerini yakışmayan bir oyun sergilediklerini aktaran Altıparmak, şöyle konuştu:

"Bu maça kazanabilsek üst sıralarda daha iyi bir yere gelecektik ama olmadı. Taraftarımızdan özür dileriz. Bizim hedefimiz belli. Bu hedefe ulaşmaktan başka çaremiz yok. Balıkesir maçını bir kaza olarak görüp, yolumuza devam edeceğiz."