Gazişehir Gaziantep'den Denis Alibec bombası
Marius Sumudica ile anlaşma sağlayan Gazişehir Gaziantep Rumen golcü oyuncu Denis Alibec'i gündemine aldı.11 Haziran 2019 Salı 15:11
Yeniakit.com.tr - Süper Lig'in yeni takımlarından Marius Sumudica ile anlaşma sağlayan Gazişehir Gaziantep bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüremeye devam ediyor.
Gazişehir Gaziantep Rumen golcü oyuncu Denis Alibec'i yakın takibe aldı. Golcü oyuncunun Marius Sumudica'nın da eski öğrencisi Denis Alibec'i Gaziantep'e getireceği öğrenildi.
Golcü oyuncu bu sezon Astra formasıyla 19 maçta 4 gol 6 asist yaptı.
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