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Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica: Maç 9-2 bitebilirdi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-2 galip geldikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

15 Eylül 2019 Pazar 10:35
Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica: Maç 9-2 bitebilirdi

Süper Lig'in 4. hafta maçında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Gazişehir'in teknik direktörü Marius Sumudica, "Dürüst olmak gerekirse 3 stoperle maça çıktık ve bu taktiğimiz tuttu. Geldiğim günden beri bunu istiyordum ki sonunda oldu. 7 puana ulaştık ve çok mutluyum. Büyük takıma karşı 3 büyük puan bizim oldu" dedi.

Taraftarlarla ilgili de konuşan Sumudica, "Galibiyeti taraftarlarımıza hediye ediyorum. Bir de mesajım var ki Gaziantep yeni bir takım, iyi bir takım doğurdu. Bu takımı kucaklasınlar" dedi.

Beşiktaş cephesinden top toplayıcı çocuğa "Çabuk atma, yavaşlat" dediği iddiası sorulan Rumen teknik direktör, "O zaman herkesten özür diliyorum. Bugün maç 9-2 bitebilirdi" cevabını verdi.

Abdullah Avcı'nın açıklamlarına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın hocası oyuncum Kayode hakkında yorum yapmış. Hocalara saygı duyarım ama oyuncularıma da laf söyletmem. Birbirimizin oyuncularından bahsedeceksek geçen hafta da Beşiktaş'ın oyuncusu N'Koudou az kalsın rakibinin ayağını kırıyordu" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:35
  1. Gazişehir Gaziantep
  2. Marius Sumudica
  3. Beşiktaş
  4. Teknik direktör
  5. Süper Lig

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