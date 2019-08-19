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Gazişehir Gaziantep tarihinde ilk kez Süper Lig’de

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etme heyecanını yaşadı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:52
Gazişehir Gaziantep tarihinde ilk kez Süper Lig’de

Ligin ilk haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Gazişehir Gaziantep, tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etme heyecanını yaşadı.


Spor Toto 1. Lig Play-off finalinde Hatayspor’u penaltılarla eleyen ve Süper Lig’e merhaba diyen Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe maçıyla ilk defa kariyerinde Süper Lig’de mücadele etme başarısını gösterdi. Gazişehir Gaziantep, ligde yer alan 18 takım içinde Süper Lig’de ilk kez mücadele eden tek takım oldu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:52
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