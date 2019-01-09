0553 313 94 23

Gazişehir Gaziantep şampiyonluğa inanıyor

- Takım kaptanı Ahmet Kesim:"Biz bu takımı şampiyon yapacağız, buna gönülden inanıyorum"

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:11
Gazişehir Gaziantep şampiyonluğa inanıyor

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in takım kaptanı Ahmet Kesim, şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Tecrübeli savunma oyuncusu Ahmet Kesim, kulübün resmi yayın organlarına açıklamada bulundu.

2016-2017 sezonundan bu yana kırmızı-siyahlı formayı terleten Ahmet, Gaziantep gibi bir şehirde futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun görev almasıyla beraber birçok şeyin değiştiğini ve Türkiye'nin en iyi takımlarından biri haline geldiklerini vurguladı.

Şu ana kadar verimli bir kamp dönemini geride bıraktıklarını anlatan Ahmet, "İlk 2 hazırlık maçında iyi sonuçlar almadığımızın farkındayız ancak lig maçları asla böyle olmayacaktır. Arkadaşlarımın gözlerinde gördüğümüz o hırs ve arzu, sezon öncesi memnun ediyor ve umutlandırıyor. İnşallah bu hafta sonundan itibaren Gaziantep'e dönerek Denizlispor maçı hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Spor Toto Süper Ligi, play-off finalinde kaçırdıklarını belirten Ahmet, şöyle devam etti:

"Geçen sezon gerçekten bizim için çok dramatik oldu. Belki de en çok hak eden takım olmamıza rağmen şampiyonluğu kaçırdık. Gaziantep şehrini o gece ne kadar üzdüğümüzü biliyoruz ancak bunu gerçekleştirebilmek için önümüzde 17 maç var. Geçen yıl oynadığımız final maçıyla ilgili takım arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda, yarım kalan bir işimiz olduğunu dile getiriyoruz. Biz bu takımı şampiyon yapacağız, buna gönülden inanıyorum."

Özellikle geçen sezondan bu yana taraftarların maçlara ilgi göstermeye başladığını anlatan Ahmet Kesim, "Tribünleri dolu gördüğümüz zaman hepimiz için de özel maçlar çıkarıyoruz. Elbette zaman zaman şanssız maçlar oynayarak onları üzüyoruz ama iyi ve kötü günümüzde yanımızda olmaları gerekiyor. Çünkü taraftarlar bizim her şeyimiz. Sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan Denizlispor maçından itibaren taraftarların bizleri yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Onların da desteğiyle şampiyon olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:11
  1. Ahmet Kesim
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muş'ta yarın okullar tatil mi | Muş 10 Ocak Perşembe kar tatili
    1. Muş'ta yarın okullar tatil mi | Muş 10..
    2. Dünya naylon poşete nasıl bakıyor?..
    3. 'Gaybubet evi'nde duş kabininde..
    4. Otizmli öğrenciyi döven öğretmen açığa..
    5. Lüks otomobil dolandırıcılığına hapis..
    6. Emniyet kemeri takılı olan 12 öğrenci,..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    8. Çatışma ortasında kalarak başından..
    9. Dolarda hareketli anlar! 5,50..
    10. “Gurbette” fotoğraf sergisi başladı
    11. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    12. 12 milyondan fazla emekliye çifte zam!
    13. Gazişehir Gaziantep şampiyonluğa..
    14. Niğde'de yarın okullar tatil mi |..
    15. Depoya giren hırsızlar güvenlik..
    16. Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası
    17. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    18. Her gece Katedral'de buluşuyorlar..
    19. Yüksekova'da öğrenciler yolda mahsur..
    20. Türkiye’nin görkemli falezleri
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı