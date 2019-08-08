Gazişehir Gaziantep, Chipsah'la prensip anlaşmasına vardı



GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah ile prensipte anlaştı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Raman Chibsah'la temasa geçti. Son olarak İtalya 2. Lig ekiplerinden Frosinone'de forma giyen oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı, 2 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı belirtildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.