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Gazişehir Gaziantep, Chipsah'la prensip anlaşmasına vardı

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:25
Gazişehir Gaziantep, Chipsah'la prensip anlaşmasına vardı


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah ile prensipte anlaştı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Raman Chibsah'la temasa geçti.

Son olarak İtalya 2. Lig ekiplerinden Frosinone'de forma giyen oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı, 2 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı belirtildi.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:25
  1. Futbol
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Raman Chibsah
  4. SÜPER LİG
  5. transfer

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