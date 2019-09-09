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Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında cumartesi günü oynanacak olan Süper Lig dördüncü hafta karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 18:02
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında cumartesi günü oynanacak olan Süper Lig dördüncü hafta karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.


Gaziantep Kalyon Stadı’nda 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak olan maçın biletleri www.passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Zorlu karşılaşmanın normal bilet fiyatları 100 lira ile 750 lira arasında satışa sunulurken kadın ve öğrenci taraftarlara yönelik bilet fiyatları ise 30 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Kalyon Stadı’nda Beşiktaş taraftarına ayrılan misafir takım tribününün bilet fiyatı ise 130 lira olarak açıklandı.


Öte yandan taraftarların passolig kartlarına bilet yükleme işlemini Gaziantep Demokrasi Meydanı yanında bulunan Gazişehir Passolig noktasından da yapabileceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 18:02
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