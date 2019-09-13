Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş maçına hazır

Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş maçına hazır13 Eylül 2019 Cuma 21:17
GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'de yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Gazişehir Gaziantep, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, duran top çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlılar, bu antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.
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