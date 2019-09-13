Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş maçına hazır



GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'de yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Gazişehir Gaziantep, maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, duran top çalışmalarıyla son buldu. Kırmızı-siyahlılar, bu antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

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