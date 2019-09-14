Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ilk üç haftasında iki takım da birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz henüz takımla çalışmalara başlamadı.

Arka adalesinde rahatsızlığı bulunan Dorukhan Toköz dünkü antrenmana katılmadı. Beşiktaş'ın transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek. Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.

Son 3 deplasmanda mağlubiyet



Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti. Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.

Gazişehir-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Gazişehir-Beşiktaş maçı bu akşam Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlıların Gazişehir Gaziantep maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens yer almadı.



Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens maç kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın, Gazişehir Gaziantep ile yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Douglas, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Kevin N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.



Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek.



Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor ile de 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4 puana ulaştı. Ligde ilk sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi, Beşiktaş ile de bu kulvarda ilk kez karşılaşmış olacak.



Muğdat Çelik yok



Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'a karşı kadrosundaki bir isimden yararlanamayacak. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Hatayspor'la yapılan hazırlık maçında sakatlanan forvet Muğdat Çelik'in siyah-beyazlı takım karşısında görev alamayacağı bildirildi.



Yeni başkanla ilk maç



Gazişehir Gaziantep, Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığı dönemindeki ilk maçına çıkacak. Dün yapılan genel kurul toplantısında kulüp başkanlığı görevini takımı Süper Lig'e yükselten Adil Sani Konukoğlu'ndan alan Büyükekşi, başkan olarak Gazişehir Gaziantep'in ilk maçını izleyecek.