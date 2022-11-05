Gazianteplilerin merakla beklediği Gaziray projesi 5 Kasım 2022’de hizmete açıldı. Vatandaşlar ise Gaziray’ın ne zamana kadar ücretsiz hizmet vereceğini araştırmaya başladı.

Gaziray ne zamana kadar ücretsiz Gaziray kimlere ne zamana kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıkları Gaziray'ın yılbaşına kadar ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buraya Gaziray ile geldik. Uzunluğu 25 kilometreyi bulan Gaziray şehirci ulaşıma katkı sağlayacak. Gaziray'ın yerlatından geçen 5 kilometrelik bölümünün üzerini belediyemiz süs havuzu, yeşil alanlarıyla çok güzel bir alan olarak düzenledi. 200 bin metrekareyi bulan bu güzel parkın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Buradan bir de müjde vereyim. Gaziray'ı ne yapalım? Ne kadar bedava olsun? Bir ay mı? Şöyle yapalım yılbaşına kadar ücretsiz yapalım" dedi.