Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray, Büyükşehir yatırımları, 70 fabrika ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Vatandaşlar açılışı gerçekleşen Gaziray'ın istasyonlarının duraklarını araştırıyor.

Gaziray açıldı mı? Gaziray durakları nerede istasyon tam liste

16 istasyonu bulunan Gaziray, 5 Kasım 2022'de hizmete açıldı. İZBAN, Marmaray ve Başkentray'dan sonra ülkedeki dördüncü banliyö treni sistemidir. Proje, mevcut tek hatlı demiryolunun modernize ederek dört hatta çıkarılması, mevcut istasyonların yenilenmesi, 3,640 kilometre (2,262 mi) bir aç-kapa tünel ve yeni istasyonlar inşa edilmesi amacıyla TCDD ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında ortak bir girişimdir. Sistem aynı zamanda Mersin - Adana - Osmaniye - Gaziantep yüksek standartlı demiryolu koridoru boyunca yapılan önemli iyileştirmelerin bir parçasıdır.

Gaziray'ın adı, Türkiye'deki diğer demiryolu taşıma sistemlerine benzer şekilde "Gaziantep" ve "ray" kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir.

Gaziray İstasyonları:

Başpınar

OSB-3

OSB-4

Dülük

Stadyum

Beylerbeyi

Fıstıklı

Selimiye

Adliye

Topraklık

Mücahitler

Gaziantep Gar

Göllüce

Seyrantepe

Mustafa Yavuz

Taşlıca