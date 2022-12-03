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Yerel Gazipaşa'da büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı
Yerel

Gazipaşa'da büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir genç, büfeden alışveriş yaptığı sırada araç içinden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 11:46:00 -
Gazipaşa'da büfeye silahlı saldırı: 1 yaralı

 Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir genç, büfeden alışveriş yaptığı sırada araç içinden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.
Olay, İstiklal Mahallesi, Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Ç. isimli genç, alışveriş yapmak için büfeye girdi. Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir şahıs, araç içinden büfeye tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Alparslan Ç.’nin vücuduna ve boynuna isabet etti. Yaralanan genç, özel bir araçla Gazipaşa Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Burada kontrolden geçirilen yaralı, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykübat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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