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Ekonomi Gazipaşa-Alanya Havalimanı Tailwind’in ilk Tahran uçuşunu karşıladı
Ekonomi

Gazipaşa-Alanya Havalimanı Tailwind’in ilk Tahran uçuşunu karşıladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile Tahran İmam Humeyni Havalimanı arasında karşılıklı uçuşlar Cuma günü gerçekleştirilen ilk seferle başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 13:48:00 - 2021-02-07 13:49:17
Gazipaşa-Alanya Havalimanı Tailwind’in ilk Tahran uçuşunu karşıladı

Tailwind Havayolları ilk etapta 12 Mart’a kadar Boeing 737-400 tipi uçaklarla karşılıklı altı sefer düzenleyecek. 2021’de havayollarının planlamalarına göre bugün itibarıYla Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na 12 havayolunun 11 ülkedeki 18 destinasyona uçuş düzenlemesi bekleniyor. TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül, “Bugün Tailwind Havayolları’nın Tahran’dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı tüm önlemlerimizi tam olarak alarak yolcularımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte birlikte hazırlandığımız Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, DHMİ, SHGM başta olmak üzere havayollarımıza, tur operatörlerine, yerel yönetim ve STK’larla tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz” açıklamasında bulundu.

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