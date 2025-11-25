  • İSTANBUL
Gaziosmanpaşalı Minik Karateci Kaan Ayaz, Türkiye Şampiyonu Oldu
Gaziosmanpaşalı Minik Karateci Kaan Ayaz, Türkiye Şampiyonu Oldu

Gaziosmanpaşalı Minik Karateci Kaan Ayaz, Türkiye Şampiyonu Oldu

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kaan Ayaz Tac, Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi kata dalı 7 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi’nin ilk etabı; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Ankara ve Denizli’de eş zamanlı olarak tamamlandı. Üç aşamalı ligin açılış etabı, genç karatecilerin rekabet temposunu artıran güçlü karşılaşmalara sahne oldu.

Bağcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda tatamiye çıkan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kaan Ayaz Tac, sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Kata dalı 7 yaş kategorisinde mücadele eden minik sporcu, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu. Kaan Ayaz'ın ulusal arenada elde ettiği bu başarı hem ailesine hem de ilçe halkına büyük gurur yaşattı. Ayrıca Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Batur Alp Yılmaz da aynı turnuvada üçüncü olarak, bronz madalya sevinci yaşadı.

