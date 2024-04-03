Gaziosmanpaşa'da neler oluyor? CHP'li Engin Altay'dan YSK görevlilerine tehdit
AK Parti'nin Gaziosmanpaşa ilçesindeki itirazı kabul edildi. İlçede oy sayma işlemi CHP'nin tüm engellemelerine rağmen başladı. Oy sayımına geçilirken CHP Milletvekili Engin Altay'ın görevlileri baskı altına almaya çalıştığı anlar tepkilere neden oldu.
AK Parti'nin itiraz başvurusu sonrası, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nda oyların yeniden sayımı saat 11.00 itibarıyla başladı.
CHP'lilerin tüm demokrasi karşı tavrına karşın sabah 10.00'da başlaması planlanan oy sayma işlemine gecikmeleri olarak geçildi.
CHP Milletvekili Engin Altay'ın oy sayma işlemi sırasında alanda olması dikkat çekti.
Engin Altay'ın oy sayma işlemini engellemek amacıyla görevlilere parmak salladığı anlar tepkilere neden oldu.