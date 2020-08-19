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Aktüel Gaziosmanpaşa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi
Aktüel

Gaziosmanpaşa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi

 Kaymakam Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın da katıldığı denetimlerde vatandaşa ve esnafa maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi konusunda uyarıda bulunuldu 

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:02:37 -
Gaziosmanpaşa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) genelgesi kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Denetime, Kaymakam Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, polis ve belediye ekipleriyle katıldı.

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda ve Salih Paşa Caddesi'nde yapılan denetimlerde maske kullanımı, iş yerlerinde dezenfektan veya kolonya bulundurulması gibi konularda inceleme yapan ekipler, iş yeri sahipleri ve vatandaşlara uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Kafe ve lokantalarda da sosyal mesafe, çalışanların maske kullanımı, mekan girişinde dezenfektan bulundurulmasına yönelik de inceleme yapıldı.

Denetim sonrasında tramvaya binen ekipler, burada da kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ayrıca, ilçedeki bir alışveriş merkezinde de denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Usta, alışveriş merkezindeki esnaf ve vatandaşla görüşerek virüsten korunmak için yapılması gerekenler konusunda hatırlatmalarda bulundu.

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