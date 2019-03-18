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Gaziosmanpaşa ulaşımın merkez noktası olacak

İstanbul’un en yoğun ilçelerinden biri olan Gaziosmanpaşa’da trafik akışını rahatlatmak ve ulaşıma alternatif yollar kazandırmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 21:35
Gaziosmanpaşa ulaşımın merkez noktası olacak

Gaziosmanpaşa ile Eyüp arasında özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde yoğunlaşan trafi ği rahatlatacak Silahtarağa Tüneli’nin yapımı tamamlandı. TEM’e bağlantıyı kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu, Metris Köprülü Kavşağı ve Yanyol projelerinin yapım çalışmaları ise devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülecek projeler kapsamında Gaziosmanpaşa’ya iki yeni tünel daha kazandırılması hedefl eniyor. İstanbul trafi ğini rahatlatmak için Sarıyer’den TÜYAP’a, Kuzey Marmara Otoyolu’na kadar bir tünel ağı kurulacak. Ayrıca D100 ve TEM’e alternatif 18 tünel yapılacak. Buna göre Gaziosmanpaşa’ya da “Kâğıthane (Cendere)- Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan (İstanbul Cad.) Tüneli” ve “Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı) Tüneli”nin yapılması planlanıyor. Bu iki yeni tünelin hayata geçirilmesiyle birlikte Kâğıthane-Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan arasındaki mesafe 6 kilometreye, Gaziosmanpaşa-Esenler arasındaki mesafe ise 5,57 kilometreye düşecek. Böylece hem trafi k yoğunluğu azalacak hem de zamandan ve yakıttan tasarruf edilecek.

İŞTE PLANLANAN ULAŞIM PROJELERİ

●TEM otoyolu Mahmutbey Doğu Kavşağı-Gazi Kavşağı arası TEM kuzey güney yan yolları düzenlemesi.
●Eski Edirne Asfaltı-Otogar bağlantı yolu arası yol ve kavşak yapımı.
●İmam Hatip Lisesi Bulvarı-Hekimsuyu Caddesi kesişimi kavşak düzenlemesi.
●Çukurçeşme Caddesi-Kültür Caddesi-Bağlar Caddesi kesişimi kavşak düzenlemesi.
●Eski Edirne Asfaltı geometrik düzenlemesi.

HER MAHALLEYE METRO İSTASYONU

İstanbul’un en yoğun nüfusuna sahip Gaziosmanpaşa raylı sistemin yeni üssü olacak. Kabataş, Alibeyköy, Yeşilpınar, Kazım Karabekir, Mevlana, Karayolları, Fevzi Çakmak, Yeni Mahalle ve Karadeniz durakları başta olmak üzere uzun bir metro hattı hizmete açılacak. Uzunluğu 14,5 kilometre olan metro ağının 4 istasyonu Gaziosmanpaşa’dan geçecek. Bununla beraber iki yeni metro hattı olan Vezneciler-Gaziosmanpaşa-Fenertepe metro hattı ve Zeytinburnu-GaziosmanpaşaKadıköy metro hattının da projesi hazır. Projelerin tamamlanmasıyla Gaziosmanpaşa’da trafi k rahatlayacak, ulaşım hızlanacak. Gaziosmanpaşa’da güvenli araç park etme sorunu çözülecek. İlçenin 5 ayrı bölgesinde devam eden otopark projelerinin yanı sıra yeni projelerin de inşaatına başlanarak 100 bin araçlık otopark hedefi - ne ulaşılacak. Böylece hem yanlış parklanmadan doğan trafi k sorunu ortadan kaldırılacak hem de yaşlı, çocuk, engelli ve bebekli anne için Gaziosmanpaşa engelsiz bir hale gelecek.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 21:35
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Gaziosmanpaşa
  4. Gaziosmanpaşa Belediyesi

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