Gaziosmanpaşa davasında Baki Aydöner tahliye edildi, Bahçetepe tutuklu kaldı

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti ara kararında, tutuklu sanık eski CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner'in tahliyesine, Hakan Bahçetepe'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 27 Ekim tarihine ertelendi.

Duruşmaya Bahçetepe ve Aydöner ile tutuksuz sanıklar katıldı. 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'rüşvet' ile 'haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçlarından toplam 24 yıla kadar hapis cezası istenen Bahçetepe, duruşmada savunma yaptı.

Bahçetepe baz kaydı isnadına AK Partili meclis üyesiyle yanıt verdi

Suçlamaları kabul etmeyen Bahçetepe, "İsmini dahi bilmediğim Aziz İhsan Aktaş'ın beyanı üzerine 16 aydır cezaevindeyim. Hayatımın en onurlu 16 ayını cezaevinde geçirdiğimi de belirtmek isterim" dedi.

Hakkında somut delil bulunmadığını savunan Bahçetepe, "Bırakın somut delili, kuvvetli suç şüphesini; hakkımda bir tek mağdur beyanı bile yok" ifadesini kullandı. Belediye başkanlığı döneminde bekletilen ya da hızlandırılan hiçbir işlem olmadığını söyledi.

Türk Ceza Kanunu'na göre 'fail' olamayacağını belirten Bahçetepe, "'fail' olamadığım dosyada 16 aydır cezaevindeyim" dedi. Kendisine isnat edilen baz kayıtlarıyla ilgili olarak 1 Mayıs'ta İşçi Bayramı'nı kutlamak için şantiyeye gittiğini, yanında AK Partili bir meclis üyesinin bulunduğunu, o kişinin baz kaydının da aynı yerde olduğunu anlattı.

"Yanımda AK Partili meclis üyesi de var ama bana suçlama var" diyen Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, ismini ilk defa Ocak 2025'te Twitter'dan öğrendiğini söyledi ve mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Bahçetepe'nin avukatları, dosyada karartılacak bir delil ve kaçma şüphesi bulunmadığını söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Diğer sanık avukatları ise tutukluluklarının devamı yönünde bir ara karar verilmesi durumunda 'kuvvetli suç şüphesi', 'delil karartma' ve 'kaçma şüphesi' iddialarının gerekçelendirilmesini istedi.

Aydöner: Ben Aziz İhsan Aktaş'tan para almadım

Tutuklu sanık Baki Aydöner de savunmasında suçlamaları reddetti. "Ben Aziz İhsan Aktaş'tan para almadım. İçine girmediğim bir şeyden dolayı 16 aydır tutukluyum" dedi.

Alakası olmadığı hâlde tutuklu yargılandığını söyleyen Aydöner, "Ben neyi karartacağım, nereye kaçacağım? Sağlığıma da kavuşabilmek için tahliyemi talep ediyorum" ifadesini kullandı.

İddianamede 300 bin dolarlık kazı izni iddiası

İddianamede Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine de yer verildi.

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aktaş, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kazı izni alınabilmesi için Hakan Bahçetepe'ye Özer Ayık aracılığıyla 300 bin dolar verildiğini öne sürdü. Bahçetepe suçlamaları reddederek Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını, kazı izninin belediye meclisi ve ilgili komisyonların oy birliğiyle alındığını, rüşvet iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Savcılık, Bahçetepe hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "rüşvet" ve "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlarından toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ederken, diğer sanıklar hakkında da farklı oranlarda hapis cezaları istedi.