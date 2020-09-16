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Aktüel Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
Aktüel

Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

Protokole göre Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin, lisans düzeyindeki konservatuvarların yetenek sınavlarına hazırlanması, bu doğrultuda hazırlık sınavlarının yapılması, bilimsel ve akademik destek sağlanması konularında üniversite ile belediye ortak çalışmalar yürütecek - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta: - "İlçemizdeki sanattan mahrum ve sanata erişme imkanı olmayan gençlerimizi sanatla buluşturmaya ve onların sanatla ilgili eğitimlerini tamamlayarak, geleceğe taşımaya yönelik bir hayal kurduk"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:44:34 -
Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında kültür, sanat ve eğitim konularında iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziosmanpaşa Kültür Sanat Merkezindeki imza törenine, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül'ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Protokole göre Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin, lisans düzeyindeki konservatuvarların yetenek sınavlarına hazırlanması, bu doğrultuda hazırlık sınavlarının yapılması, bilimsel ve akademik destek sağlanması konularında üniversite ile belediye ortak çalışmalar yürütecek.

İmza töreni öncesi akademi öğrencilerinin çalışmalarını takip eden ve bilgiler alan heyet, akademide 2 yıldır piyano eğitimi alan Cemre Uysal ve keman eğitimi alan Elif Meriç'in icra ettiği eserleri dinledi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gelecek nesillerin eğitim ve gelişimine yönelik yatırımları bir sorumluluk olarak düşündüklerini belirterek, "İlçemizdeki sanattan mahrum ve sanata erişme imkanı olmayan gençlerimizi sanatla buluşturmaya ve onların sanatla ilgili eğitimlerini tamamlayarak, geleceğe taşımaya yönelik bir hayal kurduk." dedi.

Usta, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin akademik gücü ve tecrübesinden faydalanmak adına iş birliği protokolü imzaladıklarını vurgulayarak, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve medeniyet değerleriyle yetişen bir nesle öncülük etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise iş birliğinin fayda sağlayacağı ilk ortamın üniversite olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de üniversite, bilginin üretildiği, geliştirildiği ve kamuoyuna çıktı olarak mal edildiği ortam olarak tanımlanmıştır. Biz buna bir boyut daha ekliyoruz. Bu da doğrudan doğruya topluma hizmet boyutudur. Elde edilen yetkinliğin toplumun ihtiyacına mal edilmesi önemli bir fonksiyondur. İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak bu alana kendimizi odaklamak istiyoruz. Gaziosmanpaşa Belediyesi'yle sanat ve kültür esasında yürüteceğimiz bu beraberliğin üniversitemizin sahip olduğu bilgi birikiminin topluma mal edilmesinde çok büyük bir aracılık fırsatı vereceğini düşünüyoruz."

Çelik, imzalanan iş birliği protokolünün önemine değinerek, sanat ve estetiği bilimsellik boyutuyla İstanbullularla buluşturma konusunda önemli sonuçlar elde edileceğini söyledi.

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