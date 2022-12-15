Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 15 Temmuz’u Anlamak’ söyleşisi

Gaziosmanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen söyleşide konuşan Olçok, bazı şeylerin kesinlikle unutulmaması gerektiğini dile getirerek, "Ben 50 yaşındayım sevgili gençler. 1980 Darbesi, 28 Şubat ve 15 Temmuz'u gördüm. Okumalarım, araştırmalarım bana şunu öğretti; her unuttuğumuzda başımıza bir musibet geliyor. Mehmet Akif Ersoy, 'Tarih tekerrürden ibarettir.' der. Eğer tarihten ders almış olsaydık tekrar eder miydi? Çok ders aldığımızı söyleyemeyeceğim ki 15 Temmuz gecesini yaşamış olduk." dedi.

Cevat Olçok, Türkiye'nin en kıymetli hazinesinin demokrasi, özgürlük ve seçimler olduğunu vurgulayarak, "Buna dört elle sarılmalıyız ve asla kaybetmemeliyiz." diye konuştu.

Şehit yakını olmanın kolay bir şey olmadığını ve hakkının verilmesi gerektiğini dile getiren Olçok, "Ateş düştüğü yeri yakıyormuş. İnsanın başına gelince bunu iliklerine kadar hissediyor. Ama biz iman etmiş insanlarız, tek dayanağımız budur. Hepimiz bir gün bu fani dünyadan göçüp gideceğiz. Tek tesellimiz, onların şehadet mertebesine erişip şehit olmalarıdır. Bu bizim acımızı hafifletiyor. Tabii bu, ağabeyimiz ve yeğenimizin bize bıraktığı büyük bir miras. Buna çok iyi sahip çıkmamız ve isimlerini yaşatmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"Erol Olçok bizim ailemizin kahramanıydı"

Cevat Olçok, ağabeyinin çok şefkatli ve merhametli olduğunu vurgulayarak, "Ailesini koruyup gözetirdi. Ben ağabeyim gibi seven birisini daha görmedim. Erol Olçok da sizler gibi bir imam hatip mezunuydu. Bizim ailemizin de kahramanıydı. Ailemizde birçok ilki gerçekleştirerek yolumuzu açan o olmuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz yargılama sürecinde yalanlarla dolu ifadeleri olduğuna dikkati çeken Olçok, şunları söyledi:

"Takiye yapma konusunda çok başarılılar. İnsanlar suçlularsa suçlarını kabul etmeliler. Bu erdemi göstermeleri gerekir. Ama bu hainler her şeyi inkar ediyor. Dolayısıyla bunu asla unutmayalım. Bunun hesabını sormazsak, mutlaka benzer yapılar tekrar tekrar türer. O zaman daha çok şehit, daha çok gazi verir, daha çok zaman kaybederiz. Özellikle 15 Temmuz'da meydanlara inen bütün vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimiz o gün Allah, vatan, devlet ve bizler için şehit oldu. Her birine sonsuz teşekkür ediyor, minnet duyuyorum. Allah bir daha öyle günler yaşatmasın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı, Olçok'un dost ve arkadaşının düşünce ve görüşlerinin bulunduğu "(Kahramanın Ardından) Erol Olçok Kitabı" etkinliği izleyen öğrencilere hediye edildi.