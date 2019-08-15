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Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

Bursa'da Gazi Ömür Karaman'ın darp edildiği kafede yapılan denetimler sırasında işletmenin hijyen kurallarına uymadığı ve sigortasız personel çalıştırdığı ortaya çıktı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:28
Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Gazi Ömür Karaman'ın oturduğu kafede ayağını uzattığı gerekçesiyle acımasızca darp edilmesinin ardından kafede denetim yapıldı. Denetimlerde kafenin hijyensiz olduğu ve sigortasız personel çalıştırdığı ortaya çıktı.

19 yıl önce vatani görevini yaptığı Kuzey Irak'ta teröristlerce yapılan bombalı saldırıda vücuduna çok sayıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Gazi Ömür Karaman, yeğenlerini görmek için Ankara'dan Bursa'ya geldi. Bayramı Bursa'da geçiren Gazi Karaman, 13 Ağustos'ta yüzmek için Gemlik ilçesine bağlı Kumsaz sahiline gitti. Burada bir süre yüzdükten sonra yorulan Gazi, yakınlardaki bir kafeye giderek dinlenmek istedi. Kafede ayağını sandalyeye uzatan Karaman, işletme sahibi ve çalışanlar tarafından acımasızca darp edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gazi Karaman hastaneye giderken, kendisini darp eden şahıslar ise gözaltına alındı. Şahıslar olayın ardından savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Konunun medyaya yansımasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yeniden soruşturma başlatarak Gazi Karaman'ı darp ettikleri tespit edilen Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş. isimli 3 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.

Emniyet ve belediye harekete geçti

Olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı da harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlığı zabıta amirliği ekipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ekipleri ile Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri söz konusu kafede polis gözetiminde denetim yaptı.

Denetim sırasında çevik kuvvet ekipleri ve çok sayıda kısım ekibi bölgede güvenlik önlemi aldı. Denetimler sırasında işletmenin hijyen kurallarına uymadığı ve sigortasız personel çalıştırdığı ortaya çıktı.

İşletme ile ilgili gerekli raporlar tutulurken, Bursa polisinin nöbeti ise devam ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:28
  1. Karaman
  2. Ankara
  3. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
  5. Sosyal Güvenlik Kurumu

YORUM YAZ

  • Tr.Tr.25 dk önce
    Gelde adalet sistemine güven...Böyle şahsiyetsiz,ikirciklikli,çifte uygulama ve standatları olan sisteme sokayım.Önce serbest bırakıyorlar,sonra olay medyaya yansıyınca alelacele tutuklama yapılıyor.Ben bu sistemin damına koyayım.Adaletin kuralları borsa gibi endeksi varda değişiyormu?
  • ÇerkesÇerkes35 dk önce
    Allah belalarini yavaş yavaş veriyor.
  • MEŞEMEŞE39 dk önce
    BU KAFE AÇİLEN KAPATILMALIDIR İŞLETME RUHSATI İPTAL EDİLMELİDİR,BU KAFENİN ARAZİSİ HAZİNEYE AİT İSEYIKLIPPARK YAPILMALIDIR,GAZİYİ DARPEDLERİN HEPSİDE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLMELİDİR,HAYVAN SEVENLERVESÖZDE SİVİL TOPLUM DAN BİR SES ÇIKMADI NEREDE BUNLAR , BU HAYVANAYAPILMIŞ OLSAYDI ÇEŞİTLİ EYLEM YAPARLARDI, BU GAZİ OLUNCA SESLERİ CIKMIYOR ,ACİLEN YENİ BİR YASANIN ÇIKARIMASI GEREKİR GAZİLERİN DOKULUNMAZLIKVERİLMESİ ,
  • MuratMurat40 dk önce
    Basına yansıyınca göstermelik soruşturma başlatın.Bu ülkeyi mahveden bu iktidara en büyük cezayı yine bu millet kesecek.
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc40 dk önce
    Hakimler bırakırsa şaşmayız. Hakim ve savcılara el atılmalı.

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