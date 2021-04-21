Gazilerin haklarını aldığını göremeden hayatını kaybetti

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Kurdukları dernekle, yıllardır malul sayılmayan gazilerin haklarına kavuşması için mücadele eden gaziler, Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Mesut Kılıçaslan’ın vefatıyla sarsıldı. Mesut Kılıçaslan, bir süredir hastanede yoğun bakımda mücadele ettiği Covid-19 hastalığına dün akşam saatlerinde yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kurdukları dernekle, yıllardır malul sayılmayan gazilerin haklarına kavuşması için mücadele eden gaziler, Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Mesut Kılıçaslan’ın vefatıyla sarsıldı. Mesut Kılıçaslan, bir süredir hastanede yoğun bakımda mücadele ettiği Covid-19 hastalığına dün akşam saatlerinde yenik düşerek hayatını kaybetti. Mesut Kılıçaslan’a ait sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan ailesi, “Çok değerli babamız Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Mesut Kılıçaslan vefat etmiştir. Cenazesi 21.04.2021 tarihinde öğle namazını müteakiben Yozgat Yerköy Küçükçalıklı köyünde defnedilecektir” diye yazdı. Kılıçaslan’ın ölüm haberi üzerine sosyal medyadan taziye mesajları yazan malul sayılmayan gaziler, “Mesut Kılıçaslan 20 bin malul sayılmayan gazinin haklarını alabilmesi için canını dişine takarak mücadele ediyordu. Ama ne yazık ki o da haklarımızı aldığımızı göremeden bu dünyadan göçtü. Hepimiz gibi o da tabutuna Ay Yıldızlı Bayrağımızın örtülmesini istiyordu. Ne yazık ki bu da mümkün olmayacak” ifadeleriyle üzüntülerini bildirdiler.