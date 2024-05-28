"Gaziantep'ten Refah'taki katliama tepki yöneticilere çağrı"

Refah’ta katliam Var! Kınamayı Bırakın Harekete Geçin"

Refah'ta yaşanılan katliama tepki göstermek için Ulu Cami' de toplanan Gaziantep'li müslümanlar yöneticilere çağrıda bulunarak orduları harekete geçirmeye davet etti.

Basın açıklamasını okuyan Abdulkadir Albayram, yöneticilere seslenerek: "harekete geçmeniz için, daha kaç müslümanın ölmesi lazım" diye sordu.

Müslümanların tekbirler, ve Ordular Aksa’ya sloganlarla yoğun destek verdiği proğram, Mustafa Doğan'ın. yaptığı dua ile sona erdi.



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