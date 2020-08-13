  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Gaziantep'ten 35 şirket "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında

Yeniakit Publisher
2020-08-13 16:09:06 -
Gaziantep'ten 35 şirket "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında

GAZİANTEP (AA) - İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2019 yılı listesinde Gaziantep'ten 35 firma yer aldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi yazılı açıklamasında, her yıl sayıyı artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Gaziantep’in her türlü koşulda çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam ettiğine dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"İSO İlk 500’de Gaziantep’ten 26 firmamız yer almıştı. Bugün açıklanan İSO İkinci 500’deki 35 firma ile ilk binde Gaziantep'ten toplam 61 firmamız yer aldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceğimiz yeni ve katma değeri yüksek üretimlerle firma sayılarımızı daha da artıracağız."

Kovid-19 salgını dolayısıyla yaşanan sıkıntılara rağmen listedeki firma sayısının yükseldiğini ifade eden Ünverdi, ülke ve dünya için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım da Kovid-19 salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerinin giderek azalacağını ve normalleşmeyle birlikte Gaziantep’in gelecek hedeflerine çok daha sıkı adımlarla ilerleyeceğini vurguladı.

Geçen yıl ilk bin arasında 57 firmanın yer aldığını anımsatan Yıldırım, bu sene sayının 61'e çıktığını vurguladı.

Türkiye ortalamasının üzerine çıktıklarına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu yükselişte en önemli pay sahipleri iftiharla bahsettiğimiz firmalarımız. İnancımız odur ki gelecek yıl da bu sayı artacak ve Türkiye ekonomisindeki önemimizi hızla artıracağız. Gaziantep Ticaret Odası olarak hedeflerimiz, hayallerimiz var. Şehrimizi ekonomik anlamda ülkemizin ilk 4 ilden biri yapmak istiyoruz."

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da kentteki sanayicilerin salgın dönemindeki zor koşullarda önemli bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "Gaziantep sanayisi inşallah salgının tamamen sona ermesiyle katma değeri yüksek üretimlerle ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı
Gündem

Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de verilen hakimiyet mücadelesinde tansiyon giderek yükseliyor. TCG Kemal Reis fırkateyni ile Yu..
Türkiye'ye kritik çağrı: Ortak olmalarını bekliyoruz
Ekonomi

Türkiye'ye kritik çağrı: Ortak olmalarını bekliyoruz

Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi, eğitim, sağlık ve altyapı gibi öncelikli alanlar başta olmak üzere 16 milyar dolar büyüklüğünde 184 pro..
Dünyaca ünlü savunma dergisi yazdı: Türkiye devler arasına girdi
Teknoloji

Dünyaca ünlü savunma dergisi yazdı: Türkiye devler arasına girdi

Dünyaca ünlü savunma dergilerinden Defense News'te, Türk savunma sanayiinin atılımlarını anlatan bir makale yayımlandı. Makalede, Türkiye'ni..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı