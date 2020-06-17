  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep’teki zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:37:26 -
Gaziantep’teki zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre kaza, Vatan Caddesi’nde Y.E.B. yönetimindeki kamyonet önce hafif ticari araca, ardından da park halindeki bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı