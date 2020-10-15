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Aktüel Gaziantep'teki sahte alkol operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

Gaziantep'teki sahte alkol operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:39:52 -
Gaziantep'teki sahte alkol operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sahte alkol satışı yapanlara yönelik helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezindeki 19 adres ile kırsaldaki bir bağ evine dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 11 bin 200 içki etiketi, 5 bin kapak kapüşonu, 2 bin kapak, 1516 litre etil alkol, 2 bin 956 şişe içki, 884 boş şişe, 260 litre etil alkol, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 48 şişe kaçak içki, 22,5 litre dökme içki ve 1 pompalı tüfek ele geçirilmişti.

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