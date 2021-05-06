Gaziantep’teki provokasyon! Zeybek’i fitnecilere yem etmeyin

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Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in, Alparslan Kuytul ve ekibinin neden olduğu provokasyon girişimi sırasında yaşanan müdahale biçiminden kendisini mesul tutarak emekliliğini istemesi kamuoyunda üzüntüye neden oldu. FETÖ ile mücadelede en ön safta yer alan ve devlete sayısız hizmeti dokunmuş Zeybek’in emekliliğinin işleme konulmaması noktasında halkta büyük bir beklenti oluştu.

Provokasyonun perde arkasını anlattı

Kamuoyunda Zeybek’in emeklilik dilekçesinin işleme konulmaması noktasında bir beklenti oluştu. Emniyet Müdürü Zeybek, emeklilik dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Gelen istihbari bilgilere göre itikaf bahanesiyle camilerden çıkılmayacağı, kimi oluşumların geçmişte denediği gibi ‘Sivil itaatsizlik’ ve ‘Alternatif Cuma’ gibi bir girişim içinde olunacağı bilgisi alınmıştır. Gaziantep İl Müftüsü’nün desteğe ihtiyaç olduğu talebi üzerine destek olunması talimatı verilmiştir. Salgın sebebiyle alınan tedbirlere uymamak; toplum sağlığını hiçe sayarak tehlikeye düşürmek olduğu gibi, dinimize göre de büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir. Her gün yüzlerce kişinin vefat ettiği bir ortamda, önce sözlü ikazlarda bulunulmuş, grubun hakaret ederek eylemlerine devam etmesi üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir. Ancak bu haklı müdahale esnasında orada bulunmaması gereken bir personelimiz, bizim de asla kabul edemeyeceğimiz bir şekilde cami içinde biber gazı kullanmış ve derhal görevinden uzaklaştırılarak sorumlular hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır.

Bekçi, provokatörlerin ekmeğine yağ sürdü

Bugüne kadar edindiğim devlet tecrübesi ve görev bilincim; bu haklı ama provokatörlerin ekmeğine yağ süren bir personelin sorunlu müdahale biçimini, devletimizin ve Türk Polis Teşkilatı’nın yıpratılmaması adına emrimdeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorumluluğuyla, yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve her bir meslektaşım gibi özveriyle görev yaptığım Emniyet Teşkilatı’ndan 04.05.2021 günü emekliliğimi istemiş bulunmaktayım.”

FETÖ ile mücadelede kritik rol üstlendi

17/25 Aralık kumpası sonrası İstanbul’da Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Zeybek, hazırladığı raporlarla FETÖ’cü emniyet müdürlerinin ihraç edilmesine ve sonra da tutuklanmasına ilişkin dosyada delilleri toplamıştı.Zeybek’in çabaları sonrası Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy, Yakup Saygılı, Ramazan Akyürek gibi FETÖ’nün ağır topları tutuklanmıştı. FETÖ’nün MİT tırları kumpası da Zeybek’in kahramanca müdahalesi sonrası engellenmişti. Tırları durduran FETÖ’cü savcı Aziz Takçı’ya, ‘Vatana ihanetten yargılanacaksın’ diye bağırmış, yanındaki özel harekat timlerine, ‘Tırların üzerlerindekiler inmezlerse indirin’ talimatını vermişti.

15 Temmuz’un kahramanlarından

FETÖ’cü 15 Temmuz darbe girişiminde de Zeybek, darbecilere karşı destansı bir mücadele vermişti. Darbeye katılan uçakların havada ikmal yapmasını engellemek isteyen Zeybek, İncirlik Üssü’nü basarak, uçakların ikmal yapma girişiminin devam etmesinin önüne geçmişti..