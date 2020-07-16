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Aktüel

Gaziantep'teki hırsızlığın zanlıları Adana'da mola verdikleri yerde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:33:11 -
Gaziantep'teki hırsızlığın zanlıları Adana'da mola verdikleri yerde yakalandı

ADANA (AA) - Gaziantep'te bir iş yerinden 2 bin 100 dolar ve 3 bin 450 lira çalarak otomobille kaçtıkları öne sürülen 3 şüpheli, Adana'da mola verdikleri esnada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep'teki bir iş yerinden 3 kişinin, 2 bin 100 dolar ve 3 bin 450 lira çalarak otomobille Adana istikametine kaçtıkları bilgisini aldı.

Ekip, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, zanlıların kullandığı aracın Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki bir mola tesisinde olduğu belirlendi.

Polis, bölgeye giderek tesiste dinlenen şüpheliler Samet İ, Mustafa T. ve Hüseyin T'yi yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada 2 bin 100 dolar ve 3 bin 450 lira bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, daha sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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