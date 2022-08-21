Gaziantep'teki feci kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep-Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde dün saat 10.30 sıralarında otomobil, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de bölgeden geçtiği sırada yardım için kaza yerinde durdu. İHA muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu kişilerin yardım çalışmaları sırada, geriden gelen 'Özel Diyarbakır Turizm' firmasına ait Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı İstanbul'dan Diyarbakır'a yolcu taşıyan otobüs, zikzaklar çizerek devrildikten sonra yan yatıp kaymaya başladı.

Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi

Kayan otobüs, emniyet şeridinde park halinde olan itfaiye aracı ve ambulanslarına da çarparak kurtarma çalışmalarına katılan sağlık personeli, itfaiye erleri ve gazetecilere çarptı. Kazada sağlık personelleri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt ile İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver ve Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Erpek, Umut Erpek, Nuran Tanrıkulu, Melik Kaya ile Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ile jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralanan 31 kişi, Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

Kazada yaralanan ve Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş ise gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren Memiş, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon h3akimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Otobüs şoförü Memiş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yönlü soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda görevlendirilen 3 savcı, detaylı inceleme yürütüyor. Olay yerinde inceleme yapıp, hayatını kaybedenlerin otopsilerine katılan savcılar, kazanın nedenine ilişkin araştırmasını sürdürüyor. Kazaya ilişkin incelemelerin gelecek hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.

Ayrıca yola dökülen bir sıvının otobüsün kaymasına neden olduğuna yönelik iddiaların araştırıldığı ancak şu ana kadar bu yönde bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

Öte yandan 15 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitirenler arasında bulunan acil tıp teknisyeni 2 çocuk annesi Tuba Uzdilli (38), ambulans sürücüsü 2 çocuk babası Abdullah Kütük (50), ambulans sürücüsü Halil Özden (33) ile İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver (28) için Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları, ölenlerin yakınları, sağlık çalışanları ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazelerin tören alanına getirilmesi ile yakınları, tabutlara kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Tören sonrası sağlık personeli Uzdilli, Kütük ve Özen'in cenazesi namaz için Bahaddin Nakıboğlu Camisi'ne, İHA muhabiri Tanrıöver cenazesi ise Zeytinli köyüne götürüldü.