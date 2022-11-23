Gaziantep’te yüzlerce iş yeri yapılacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak S.S. Gaziantep Tır Ve Makina Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait 459 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 13.12.2022 tarih ve saat 10.00’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara’da yapılacak.
İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya S.S. Gaziantep Tır Ve Makine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Sanayi Mah. 60029. Cad. No:2 Şehitkâmil/GAZİANTEP adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
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