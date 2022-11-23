Gaziantep’te yüzlerce iş yeri yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak S.S. Gaziantep Tır Ve Makina Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait 459 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.