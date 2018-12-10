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Gaziantep'te 'yoğun sis' hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:48
Gaziantep'te 'yoğun sis' hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep'te etkili olan yoğun sis görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü. Günlük yaşamı olumsuz etkileleyen sis nedeniyle uçak seferlerinde de aksamalar oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak, yollarda ilerlemeye çalıştı. Sis nedeniyle uçak seferlerinde aksama olurken, kentte hava sıcaklığı 10 dereceye düştü. Havalimanına bazı uçaklar gecikmeli olarak iniş yaptı.

Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 12:48
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