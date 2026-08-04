Gaziantep’te yangın faciası: 4 yaşındaki çocuk öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gaziantep’te bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki bir çocuk 2 yaşındaki kardeşi alevlerin arasında kaldı. Çocuklar ile onları kurtarmak isteyen anne ile anneye yardım eden bir vatandaş yaralandı. Ağır yaralanan çocuklardan 4 yayındaki çocuk yaşamını yitirdi kardeşi ise ölüm kalım savaşı veriyor.
Yangın, Şahinbey ilçesi Deniz Mahallesi’ndeki bir evde çıktı. Evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek etrafı tamamen sardı. Yangın sırasında evde bulunan yabancı uyruklu anne ve 2 çocuğu alevler arasında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KARDEŞİNİN DURUMU DA AĞIR
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde çıkan yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarılan anne ile üç çocuğu ile kurtarmak için eve girerek yaralanan şahsa müdahale etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 4 yaşındaki Yezen El Cesim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2 yaşındaki kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangında hayatını kaybeden Yezen El Cesim’in cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.