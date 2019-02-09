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Gaziantep'te vahşet! Yeni doğan bebeğini boğup klozete attı

Gaziantep’in Gümüştekin mahallesinde tuvalette doğum yapan bir annenin, bebeğini boğduktan sonra klozete attığı iddia edildi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 14:16
Gaziantep'te vahşet! Yeni doğan bebeğini boğup klozete attı

Gaziantep'te tuvalette doğum yapan T.B isimli anne iddiaya göre yeni doğan bebeğini boğarak öldürdükten sonra klozete attı.

Olay, Gaziantep’in Gümüştekin mahallesi şehit Mehmet Fatih Akdemir sokakta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce nişanlısından hamile kalan T.B isimli kadın, ailesiyle oturduğu evin tuvaletinde doğum yaptı. T.B, doğumdan habersiz olan ailenin duymaması için kız bebeğini boğarak öldürdükten sonra klozete attı. Banyodan gelen bebek sesini duyan T.B.'nin anne ve Babası, klozette bir bebek olduğunu fark ederek, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etti.

Bebeğin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilirken, anne ise polis gözetiminde Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 14:16
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  4. bebeğini klozete attı
  5. Cinayet

YORUM YAZ

  • AnneAnne33 dk önce
    Yazıklar olsun. Bize gerici dediniz. Siz ilerici çağdaşlar, eserlerinizle övünün.Laisizmin meyveleri bunlar. Hergün cinayet her gün fuhuş her gün işkence. . Medeniyet dediğiniz şey buysa ben ilkel toplumlar gibi olmaya razıyım. Allah size hidayet versin. Tuvalette doğuran kadınlar. Evlenmeden çocuk yapan kızlar. Gayrı meşru bebeğini çöp konteynerine atan canavar anneler... yazıklar olsun.Çağdaşlığınız batsın.

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