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Gaziantep'te üzüm yüklü kamyonet devrildi: 2 kişi yaralandı

İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan üzüm yüklü kamyonet, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, 3 ton üzüm de yola saçıldı.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:25
Gaziantep'te üzüm yüklü kamyonet devrildi: 2 kişi yaralandı

Kaza, öğleden sonra İslahiye- Nurdağı yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. İslahiye'den yüklediği üzümleri Şanlıurfa'ya götürmek için hareket eden Mahmut Diril (42) yönetimindeki 63 HA 195 plakalı kamyonet, Kozdere kavşağında iddiaya göre, önüne aniden çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Bu sırada kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada sürücü Mahmut Diril ile yanında bulunan Enes Baldemir (49) hafif yaralanırken, kasadaki 3 ton üzüm de yola saçıldı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle 2 saat ulaşıma tek yönlü kapanan yol, saçılan üzümlerin toplanıp, aracın çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 22:25
  1. Şanlıurfa
  2. GAZİANTEP
  3. İSLAHİYE
  4. TRAFİK KAZASI

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