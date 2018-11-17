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Gaziantep'te uyuşturucuya 6 tutuklama

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:35
Gaziantep'te uyuşturucuya 6 tutuklama

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 1 kilo 600 gram esrar, 4 bin 784 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 720 lira, 1 tabanca, 29 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:35
  1. Gaziantep'te uyuşturucuya 6 tutuklama
  2. Gaziantep
  3. İslahiye
  4. uyuşturucu operasyonu
  5. tutuklama

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