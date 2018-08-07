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Gaziantep'te uyuşturucudan yattığı cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucudan öldü

Gaziantep'te, 'uyuşturucu bulundurmak' suçundan hükümlü olarak kaldığı açık cezaevinden izinli çıkan Mustafa K.(27), aşırı dozda uyuşturucu kullanması sonucu hayatını kaybetti.

07 Ağustos 2018 Salı 18:08
Gaziantep'te uyuşturucudan yattığı cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucudan öldü

Olay, dün akşam saatlerinde, Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuklar, yerde hareketsiz yatan birini görünce ailelerine haber verdi.

Aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan kişinin, aşırı dozda uyuşturucu kullanması sonucu öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise erkek cesedinin, 'uyuşturucu bulundurmak' suçundan 1 yıl kapalı cezaevinde kaldıktan sonra yakın zamanda açık cezaevine nakledilen ve dün izinli çıkan hükümlü Mustafa K.'ye ait olduğunu tespit etti. Mustafa K.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

 


 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 18:08
  1. gaziantep
  2. uyuşturucu
  3. cezaevi
  4. ölüm

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