THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı baskın: 5 kişi gözaltına alındı

İslahiye ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu baskınında 5 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslardan 3’ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:50
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı baskın: 5 kişi gözaltına alındı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen operasyonda 5 ayrı yere eş zamanlı baskın yapıldı.

Göz altına alınan şahıslardan Ö.K., R.İ., Y.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer sanıklardan H.Ö ve Ü.T hakkında ise denetim serbestlik kararı uygulandı.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:50
  1. Gaziantep
  2. gaziantep
  3. islahiye
  4. narkotik
  5. operasyın
  6. polis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay BBP Genel Başkanı Destici'yle görüştü
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    2. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Hiçbir..
    3. Yem sanayicilerinden "dolarla satış"..
    4. Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi!
    5. 22 bin 500 paket kaçak sigara ele..
    6. TSK Münbiç'te 30. devriye görevini yaptı
    7. Binali Yıldırım Mustafa Akıncı ile..
    8. Büyükada davası sanığı Kılıç tahliye..
    9. İHH'dan ekonomik darbe girişimine..
    10. TKBB'den dolar açıklaması
    11. Amerika çığırından çıktı: Brunson'u..
    12. Ataması yapılan genç öğretmen bu halde..
    13. McCluskey: Amerika Türkiye'yi yanında..
    14. Vestel'den açıklama geldi! 'Daha çok..
    15. PKK'lı teröristlerden skandal harita!..
    16. Sudan'da tekne faciası: 22'si öğrenci..
    17. Albayrak'ın toplantısına 3 bin yabancı..
    18. Katar Emiri Beştepe'de! Kritik görüşme..
    19. Rusya'dan Türkiye açıklaması:..
    20. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Münbiç..
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?