Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı baskın: 5 kişi gözaltına alındı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen operasyonda 5 ayrı yere eş zamanlı baskın yapıldı.

Göz altına alınan şahıslardan Ö.K., R.İ., Y.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer sanıklardan H.Ö ve Ü.T hakkında ise denetim serbestlik kararı uygulandı.