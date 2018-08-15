Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı baskın: 5 kişi gözaltına alındı
İslahiye ilçesinde polis ekipleri yaptıkları uyuşturucu baskınında 5 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslardan 3’ü tutuklanarak, cezaevine gönderildi.15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:50
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen operasyonda 5 ayrı yere eş zamanlı baskın yapıldı.
Göz altına alınan şahıslardan Ö.K., R.İ., Y.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer sanıklardan H.Ö ve Ü.T hakkında ise denetim serbestlik kararı uygulandı.
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