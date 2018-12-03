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Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına operasyon! 7 kişi gözaltında

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:12
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına operasyon! 7 kişi gözaltında

Gaziantep'te, polisin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Vatan Mahallesi'ndeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 700 gram esrar, 180 gram eroin, 60 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 tüfek ile fişekler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:12
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